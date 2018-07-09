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Встреча с Трампом развяжет Путину руки – Яковенко

1.2тЧитать новость на украинском

После встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина атмосфера в мире станет хуже.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.

"Атмосфера в мире станет хуже, поскольку вся эта история с приседанием перед Путиным, которая сейчас происходит на этой "чуме-2018", безусловно, усилится. После чемпионата следующим важным сигналом для того чтобы обсуждать мировую роль Путина станет эта встреча с Трампом", - спрогнозировал он.

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По мнению журналиста, Трамп и Путин будут говорить долго, будут "хлопать друг друга по плечу" и "брататься". "Трамп скажет, какой Путин замечательный, Путин скажет, что Трамп тоже ничего".

"Это будет лишним доказательством того, что Путин – молодец. Это очень плохо. Потому что дальше в какой-то степени этот человек будет считать, что у него развязаны руки – и внутри страны, и за ее пределами", - предположил Яковенко.

Как писал OBOZREVATEL, на 16 июля намечена первая "полноформатная" встреча Трампа с Путиным.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВстреча Путина и Трампа
Персоны
Игорь ЯковенкоВладимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
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