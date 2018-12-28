Врачи в шоке: в Индии женщина стала самой пожилой матерью в мире

В Индии женщина родила самостоятельно в 65 лет и стала самой пожилой матерью в мире. До этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

По словам врачей, роженица и ее дочь чувствуют себя хорошо, они здоровы, и их скоро выпишут из больницы. Об этом информировало Daily Mail.

Самая пожилая роженица в мире со своим мужем SWNS.com

Отцу ребенка 80 лет. По его словам, роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она уже родила мальчика. Он также добавил, что паре понадобится финансовая помощь, чтобы воспитывать девочку.

Как отметил специалист по родам из Кашмира Шабир Сидики, этот случай является очень редким.

Самая пожилая роженица в мире со своим мужем SWNS.com

"Обычно в Индии менопауза у женщин наступает в среднем в возрасте 47 лет. Как только это происходит, нет возможности родить. Но это очень редкий случай", — сказал он.

Отметим, что на данный момент самой старой роженицей считается грожданка Индии, которая в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, но с помощью искусственного оплодотворения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии появился на свет двуликий теленок-мутант. У животного действительно два лица и рта, а также четыре глаза, однако один череп и одна пара ушей,