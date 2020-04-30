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30 апреля • обновлено в 21:32
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Врачи объяснили, почему коронавирус оказался более смертоносным в Европе, чем в Китае

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У больных коронавирусом ухудшается свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов и смерти.

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Ирландские врачи обнаружили, что инфекция может вызывать сотни маленьких закупорок в легких, которые повреждают функции органа и несомненно приводят к смерти, передает DailyMail.

В тяжелых случаях коронавирус приводит к дыхательной недостаточности, которая вызывает низкий уровень кислорода, создавая нагрузку на органы и образованию сгустков крови. Именно тромбы могут быть причиной большого количества смертей от коронавируса, которые происходят после выписки пациентов из больниц.

Коронавирус приводит к образованию тромбов и смерти

Коронавирус приводит к образованию тромбов и смерти

Другие исследования показали, что аномальное свертывание крови у пациентов с COVID-19 приводит к значительному увеличению риска сердечных приступов и инсультов.

Учитывая тот факт, что китайцы в целом имеют меньший риск образования тромбов, вероятно, из-за генетических различий, это может помочь объяснить, почему коронавирус оказался более смертоносным в Европе чем в Китае.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области от коронавируса скончался 18-летний парень, который стал самой молодой жертвой пандемии в Украине. Смерть наступила от кровотечения на фоне тромбоза.

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Тема
Коронавирус
Место
Ирландия
Тег
болезнь
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ухудшается свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов и смерти.???
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