ВОЗ заявила о позитивной динамике пандемии COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности и инфицирования COVID-19 снижается во многих частях мира.

О позитивной динамике пандемии коронавируса пишет The Guardian.

Хотя уровень смертности снижается, ВОЗ заявила, что за неделю до 23 августа было зарегистрировано более 1,7 миллиона новых случаев коронавируса и около 39 тыс. новых случаев смерти.

Это представляет собой пятипроцентное снижение числа новых случаев во всем мире и сокращение числа новых случаев смерти на 12 процентов по сравнению с неделей ранее.

Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти сказал, что число новых случаев заболевания сокращается после того, как континент прошел "пик, который, кажется, был пиком".

Но министр здравоохранения сильно пострадавшей Южной Африки Звели Мхизе предупредил, что "нас больше всего беспокоит, действительно ли это будет одним всплеском или может ли произойти еще один", указав на последние события в Испании.

Испания, одна из наиболее пострадавших стран Европы, будет использовать 2 тысячи солдат, обученных отслеживанию, чтобы помочь регионам выявлять тех, кто контактировал с инфицированными людьми.

"Мы не можем позволить пандемии снова взять под контроль нашу жизнь. Мы должны взять под контроль и остановить эту вторую кривую", – сказал премьер-министр Педро Санчес.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые разработали новый тест на COVID-19, который требует до 75% меньше затрат, а также экономит до двух часов времени медиков.

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