ВОЗ: нужно готовиться к новой пандемии, COVID-19 стал катастрофой

Всемирная организация здравоохранения считает, что миру необходимо заняться подготовкой к новой пандемии, несмотря на то, что нынешний коронавирус еще не побежден.

Об этом ВОЗ планирует заявить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится на сайте организации.

"Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии", – отметили в ВОЗ.

В организации считают, что пандемия коронавируса показала "катастрофическую неготовность мира, несмотря на многочисленные признаки и предупреждения".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские инфекционисты рассказали, насколько опасным может быть одновременное заражение коронавирусом и гриппом.