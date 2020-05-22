На пресс-конференции 22 мая представитель организации сообщил, что это страны Южной Америки.

Еще до недавнего времени самой сложной из-за коронавируса была ситуация в Испании, однако в ВОЗ заявили, что на смену пришел другой эпицентр.

Новым мировым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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Такое заявление руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сделал в пятницу, 22 мая, на пресс-конференции. Трансляция велась на Twitter-странице организации.

"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет количество случаев заболевания", – сказал он.

Пандемия COVID-19. Иллюстрация

Отметим, Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено самое высокое число заражений (314,7 тыс. случаев, 20,2 тыс. – летальных).

В Перу число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс. человек, скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек.

В Чили диагноз подтвердили у 61,8 тыс. человек, скончались 630. В Эквадоре у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

Данные на 22 мая. Топ-10 стран Южной Америки в антирейтинге по количеству случаев COVID-19

Добавим: первые случаи новой инфекции были зафиксированы в Китае, который долгое время был самым масштабным центром пандемии.

После наибольший прирост инфицированных и погибших наблюдался в Италии, однако статистика там уже пошла на спад, а карантин постепенно ослабляют. Серьезные вспышки коронавируса также фиксировались в Испании и США.

Карта распространения коронавируса в мире:

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