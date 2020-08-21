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ВОЗ дала прогноз, когда закончится пандемия COVID-19

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
1,7 т.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения надеется на завершение пандемии коронавируса менее чем за два года.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга отметил, что столько же длилась пандемия испанского гриппа, вспыхнувшая в 1918 году, передает Sky News.

Он отметил, что COVID-19 может распространяться быстрее, однако "у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его".

Гебрейесус добавил, что во многих странах снизилась динамика заболеваемости, однако "прогресс не говорит о победе".

Гебрейесус также считает, что изобретение вакцины от коронавируса мало, чтобы окончательно одолеть пандемию. Он добавил, что "мы должны вносить коррективы в повседневную жизнь, чтобы обезопасить себя и других".

Как писал OBOZREVATEL, ВОЗ ранее заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19. Специалисты уверены что "февраль не повторится", поскольку страны лучше подготовлены.

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КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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