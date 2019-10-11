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11 октября • обновлено в 13:23
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Вмешательство в выборы США: Джулиани выдвинул новое обвинение против Украины

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Украинские чиновники, возможно, вступили в сговор со штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году на выборах в США.

Об этом в Twitter написал адвокат президента США Рудольф Джулиани, который опубликовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США (DNC).

Так, Джулиани показал возможный разговор между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.

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В документе отмечается, якобы один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта (экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа).

Вмешательство в выборы США: Джулиани выдвинул новое обвинение против Украины

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Дональд Трамп Хиллари Клинтон
Место
США
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70rus xxx
70rus xxx
Представляю,что бы посыпалось на голову России в таком случаи.А так выразят недовольство.Хотя,что с Окраинушки взять?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хозяин разлюбил любимую жену?)))))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Захаров Дмитрий, не вышло у лохлов быть Труфальдино .
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