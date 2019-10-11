Вмешательство в выборы США: Джулиани выдвинул новое обвинение против Украины

Украинские чиновники, возможно, вступили в сговор со штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году на выборах в США.

Об этом в Twitter написал адвокат президента США Рудольф Джулиани, который опубликовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США (DNC).

Так, Джулиани показал возможный разговор между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.

В документе отмечается, якобы один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта (экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа).

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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