Еще 25 июня 2019 Россия, согласно решению Трибунала ООН в Гамбурге, должна была немедленно освободить 24-х задержанных украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Наши катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" вместе с экипажами были незаконно захвачены в конце ноября прошлого года. Украина сразу же обратилась в международный Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, и тот 25 мая 2019 удовлетворил ее требования.

То есть, в течение следующего месяца до конца суток 25 июня россияне должны были отпустить задержанных украинском и вернуть корабли. Однако решение арбитража остались невыполненными ни по одному пункту. В частности, захваченные катеры и буксир Россия вообще спрятала от "постороннего глаза".

Что касается экипажей, то 24 украинских военнопленных и сейчас находятся в российской тюрьме. 30-го августа этого года в информационном пространстве возник ажиотаж, будто бы между Россией и Украиной должен произойти обмен пленными и заложниками, однако он, к сожалению, не состоялся.

Народный депутат Украины и бывший Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко 4 сентября этого года написала на своей странице в Facebook :

"Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами - сторонами конвенции по их усмотрению. И здесь очень интересно, решатся наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ или и в дальнейшем будут ограничиваться беспокойством".

Геращенко отметила, что для новой украинской власти и отечественной дипломатии очень важно сейчас активно работать, чтобы эти "беспокойства" перешли в стадию ограничений. А возможно и санкций, которые могут быть введены решением Совбеза ООН и каждым отдельным государством-участником Морской конвенции".

Процесс введения этих ограничений (или даже санкций) за невыполнение решения Гамбургского международного суда, должен начаться сразу после 6-го сентября. Ведь тогда истекает срок процедуры фиксации неисполнения решения суда, которая началась 21 августа. Об этом тоже написала Ирина Геращенко в предыдущем посте в Facebook, который потом удалила по неизвестным причинам, но его "подхватили" несколько отечественных интернет-изданий.

О возможности введения нового пакета ограничений (санкций) еще в конце мая сообщал Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он призвал Федеральное правительство Германии, лично главу МИД Хайко Мааса, требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала. "Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - пообещал Мельник.

Украинские эксперты по международным правовым вопросам считают, что выполнить решение международного трибунала Россию может заставить лишь введение жестких санкций. Это может быть арест активов РФ за рубежом (в том числе, судов), а возможно, но менее вероятно, даже закрытие портов для российских кораблей.

Но самым существенным ограничением станет другое: отказываясь выполнять решения Трибунала, Россия фактически будет не в состоянии защищать своих судовладельцев в случае ареста их кораблей. А это довольно существенные санкции, которые создадут "болезненные" проблемы для экономики России. Она потеряет возможность обращаться в международные суды для защиты своих экономических интересов, то есть игнорирование Трибунала - это огромные экономические потери, которые РФ почувствует сразу (например, вырастут в цене страховки для перевозок), ведь значительно возрастут риски по безопасности.

Как сообщает агентство "Укринформ":

"Россия уже имеет опыт подобного проигрыша - так называемое" дело Arctic Sunrise". Корабль Greenpeace под флагом Нидерландов, акция протеста в Баренцевом море против начала нефтедобычи в Арктике... Деятельность экоактивистов не нравилось тогда россиянам, они захватили корабль, а экипаж отдали под суд, обвинив в "пиратстве". Нидерланды - так же, как и Украина - обратились в суд ООН, а Россия заявила, что будет игнорировать этот процесс. 22 ноября 2013 суд вынес промежуточное решение, которым обязал Россию освободить моряков. Публично Москва продолжила настаивать, что ничего не будет выполнять, но через месяц Следственный комитет РФ объявил об амнистии всем членам экипажа "гринписовского" судна. Москва, конечно, настаивала, что она никак не связана с решением трибунала, а просто сделала такой шаг "доброй воли".

И еще небольшой факт: издание "Цензор.нет" сообщает, что хоть в России решения Трибунала не признают, мол, международный суд не вправе этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда, но... 26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет об исполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

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