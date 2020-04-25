"Рисковый батька..." Видео Лукашенко в разгар пандемии COVID-19 озадачило сеть

В разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник".

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Президент страны Александр Лукашенко отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону, чем озадачил пользователей соцсетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Лукашенко посадил сосны в разгар коронавируса

В поселок Лясковичи на территории Национального парка Припятский, который пострадал в результате аварии на ЧАЭС, Лукашенко и его сопровождение прибыли без каких-либо средств защиты от коронавируса.

Во время посадки деревьев первые лица Беларуси работали на близком расстоянии друг к другу, не соблюдая дистанции.

В сети мнения по этому поводу разделились. Одни раскритиковали Лукашенко, другие восхитились его бесстрашием.

"Рисковый батька... Народ свой хоть бы пожалел… Или понты перед всеми?", "Просто он немного дурень", "Лукашенко вирусами в бункер не загонишь", – пишут пользователи.

Всего 25 апреля в субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, что примерно составляет четверть населения страны (всего 9 млн населения).

При этом, по состоянию на утро субботы, в Беларуси зафиксировано более 9,5 тыс. случаев коронавируса, из них 817 за последние сутки. Уже 67 человек умерло, 1,5 тыс. вылечилось.

В Белоруссии несмотря на коронавирус проходит республиканский субботник: Александр Лукашенко сажает сосны в Чернобыльской зоне - в Национальном парке "Припятский" pic.twitter.com/y19nFQWmvl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 появился, как наказание Богом для человечества.

"Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы не только жили гораздо лучше, но и вирусы нас бы не взяли", – сказал он.

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