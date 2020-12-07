Великобритания и ЕС возобновили переговоры по Brexit

Правительство Великобритании возобновило переговоры с Европейским Союзом, чтобы достичь договоренностей об отношениях после Brexit.

Несмотря на то, что споры по некоторым вопросам еще продолжаются, переговорщики с обеих сторон планируют провести в ближайшее время встречу в Брюсселе. Об этом сообщает ВВС.

Подчеркивается, что переговоры возобновились в воскресенье, 6 декабря. Однако представитель ЕС Мишель Барнье заявил, что "разногласия" все еще сохраняются.

В частности, продолжаются споры относительно прав на рыболовство, правил конкуренции и способов обеспечения соблюдения уже согласованных положений.

Также известно, что вечером 7 декабря британский премьер Борис Джонсон еще должен переговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они в течение нескольких часов уже разговаривали 5 декабря, но так и не смогли прийти к согласию относительно "критических вопросов".

Если до конца года соглашение не будет заключено, Великобритания и ЕС возобновят таможенные тарифы и пограничный контроль товаров.

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