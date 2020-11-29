Вакцину против COVID-19 начали доставлять в США и Европу, Украина еще думает о локдауне: статистика на 29 ноября. Обновляется
Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 62,5 миллиона человек. За минувшие сутки им заразились еще более чем 574 тысячи жителей планеты.
Спустя почти год после первых случаев инфицирования в китайском городе Ухань, в Европе и США уже начали распространять американскую вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразился 709 701 человек. Умерли 12 093 пациента, выздоровели – 335 135.
Украинские врачи, политики и обычные граждане выступают за введение локдауна в стране. Но в правительственных кругах не так категоричны и до сих пор рассматривают такую меру для сдерживания распространения инфекции.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,5 млн), Индия (больше чем 9,3 млн) и Бразилия (больше 6,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Вирус унес жизни более чем 1,45 млн человек в мире, но больше 43 млн смогли побороть его. Согласно официальной статистике, активными больными остаются около 18 млн.
Главная опасность пандемии коронавируса в Украине заключается в том, что без надлежащей медицинской помощи остаются больные с кардиологическими и онкологическими заболеваниями, убеждена вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.
Для профилактики заболевания коронавирусной инфекции в нынешних условиях лучше избегать массового скопления людей, хорошо спать, правильно питаться и принимать витамины. Такие советы дала инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала "Украина 24".
В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина, зараженная коронавирусом и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, родила ребенка и умерла в тот же день.
Данные сайта Worldometers свидетельствуют, что в странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Украина и Великобритания. В соответствующем мировом Украина находится на 7-м месте.
В мире за сутки 28 ноября обнаружили 574 182 случая заражения коронавирусом. В частности, по данным WHO Coronavirus Disease Dashboar, 193 685 новых больных зафиксировано в странах Европы.