В Британии назвали завершение пандемии проблемой для вакцины от COVID-19

Жители Великобритании получат доступ к вакцине от COVID-19 уже к осени-2020.

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Такое заявление в воскресенье, 24 мая, сделал исполнительный директор компании AstraZeneca, разрабатывающей препарат, Паскаль Сориот, передает Daily Mail.

В то же время ведущий участник проекта профессор Адриан Хилл, который является директором Института Дженнера Оксфордского университета, отметил: существует вероятность 50 на 50, что вакцина не даст "никакого результата".

Вакцина от коронавируса Страна

Фармацевтическая компания работает совместно с Оксфордским университетом. Она объявила о соглашении с США по производству 400 миллионов доз этой вакцины, также планируется изготовление минимум 100 миллионов доз для Великобритании.

"Мы фактически получили от правительства Великобритании заказ... Никаких сомнений, что начиная с сентября мы начнем поставлять эти дозы вакцины британскому правительству для прививок", – рассказал Сориот о разработке.

Он указал на то, что окончательно подтвердить эффективность препарата будет проблематично, если число новых заражений природно снизится.

"Вакцина должна работать, и это один вопрос. Другой вопрос: даже если она работает, мы должны быть в состоянии это продемонстрировать. Нужно спешить, прежде чем болезнь исчезнет, ​​чтобы мы могли продемонстрировать, что вакцина эффективна", – отметил директор AstraZeneca.

Паскаль Сориот Daily Mail

В свою очередь Адриан Хилл сказал: "Ранее в этом году мы говорили, что вероятность создания эффективной вакцины к сентябрю составляет 80%. Но в настоящий момент есть 50% шанс, что мы не получим никакого результата вообще".

"Мы находимся в странном положении, когда хотим, чтобы COVID-19 остался, хотя бы ненадолго. Но он уменьшается", – добавил он.

Эксперт пояснил, что если SARS-CoV-2 не будет распространяться в обществе, добровольцам будет трудно инфицироваться, а это означает, что ученые не смогут доказать, имеет ли вакцина какой-то эффект.

Адриан Хилл Daily Mail

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