В ВОЗ спрогнозировали, когда может быть пик смертности от COVID-19

В ВОЗ ожидают пик госпитализации и смертности от COVID зимой.

Смертность от коронавируса может существенно возрасти зимой, что станет следствием всплеска заболеваемости молодежи летом.

Как пишет The Guardian, об этом заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге. Он отметил, что опыт борьбы с коронавирусом позволит справится с ситуацией.

По мнению представителя ВОЗ, рост количества госпитализаций и летальных случаев может быть связан с тем, что молодежь, которая активно заражалась COVID-19 летом, осенью и зимой будет чаще контактировать с людьми пожилого возраста.

А из-за начала учебного года контролировать распространение болезни будет сложнее.

Клюге предупредил молодых людей, что "никто не является непобедимым" и что эта пандемия – "торнадо с длинным хвостом".

По словам эксперта, ситуация как в феврале, когда страны были застигнуты врасплох распространением коронавируса, вряд ли повторится. В то же время он подчеркнул, что "бдительность – ключевое слово", которое поможет справиться с ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна COVID-19, которую ожидают зимой, может забрать в Великобритании до 120 тысяч жизней, если сейчас не предпринять серьезные меры. Об этом заявили в британской Академии медицинских наук.

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