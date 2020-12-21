В ВОЗ назвали возможные причины появления британского 'мутанта' COVID-19

Причиной появления нового штамма коронавируса (VUI-202012/01), о распространении которого в декабре заявили в Великобритании, могла стать его способность приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.

Вероятность мутации COVID-19 увеличивается и с каждым новым случаем передачи, считают во Всемирной организации здравоохранения. Людей призвали не паниковать из-за этого, передает BFM TV.

"Во время каждой выявленной мутации нужно определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят значительные изменения, или же это просто обычная эволюция (коронавируса. – Ред.), – пояснила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

В организации обратились к гражданам с просьбой не поддаваться панике. Ведь ученые не подтверждают информацию о том, что новый штамм может быть более смертоносным или как-то иначе реагировать на вакцины.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович тоже отметила, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность.

"Первые данные, которые мы получили от британских ученых, говорят, что этот вирус кажется более заразным. Сейчас нет достаточных доказательств, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, тяжесть заболевания, смертность", – цитирует ее слова ТАСС.

При этом ограничительные меры, которые немедленно ввели британское правительство и ряд других стран, в организации оценивают положительно. Так, государствам рекомендуют проанализировать риски относительно распространения нового штамма COVID-19 и самим принять решение по авиасообщению с Британией.

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