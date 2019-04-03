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В Венесуэле протестующих расстреляли с вертолета: видео с места событий

4.5тЧитать материал на украинском

В Венесуэле неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в городе Кабимас, штат Сулия.

Видео с жесткими кадрами опубликовал телеканал VPI в своем Twitter. На нем видно, как люди пытаются скрыться от удара пролетающего над ними вертолета. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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В Венесуэле протестующих расстреляли с вертолета: видео с места событий

Скриншот с видео

Кроме того, как стало известно, Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило главу парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо неприкосновенности.

"Преследование по закону официально санкционировано", — объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.

Сам Гуайдо объявил, что теперь он опасается ареста или похищения спецслужбами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 31 марта, вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы Каракасе.

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Персона
Хуан Гуайдо
Место
Венесуэла
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5
Комментарии
33
1
Смешно
1
Интересно
14
Печально
2
Трэш
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Лишили неприкосновенности оппозицию.. «А что, так можно было?!» задается вопросом Хведорович 😆
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Макарский Александр
Макарский Александр
Следующую небесну сотню тоже с гвинтокрыла к побратымам отправят
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0
1
an and
an and
Вот не понимают эти "мадуры", что власть не вечна и они не избранные Богом, а всего лишь народом на один срок и если народ недоволен, даже и небольшая его часть, то пора обьявлять выборы и на пенсию, и освобождать место новому поколению! Но нет же ..готовы усидеть любой ценой и считают, что только они одни знают, что нужно стране и целому народу...хотя, конечно понятно, что добровольно теплое место поменять на висилицу за все их деяния, они не смогут..поздно! А Венесуэла это мини модель россии..будем наблюдать как приходит расплата!
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Крым Андрей
Крым Андрей
an and, небольшая часть народа? А вот на Украине в 2014м большая часть народа была против майдаунного шабаша. Большая часть народа была против тотальной насильственной украинизации и возведения бандеро-шухевичей в ранг героев, против евроассоциации. Их сильно послушали, демократичные вы наши?
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1
1
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
an and, А если недольны США и прочие демократы? Да, и вот видео где видно как Гуайдо в народ решил выйти: youtu.be/BWiJlz2A4p4
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0
1

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