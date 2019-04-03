В Венесуэле протестующих расстреляли с вертолета: видео с места событий

В Венесуэле неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в городе Кабимас, штат Сулия.
Видео с жесткими кадрами опубликовал телеканал VPI в своем Twitter. На нем видно, как люди пытаются скрыться от удара пролетающего над ними вертолета. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Скриншот с видео
Кроме того, как стало известно, Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило главу парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо неприкосновенности.
"Преследование по закону официально санкционировано", — объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.
Сам Гуайдо объявил, что теперь он опасается ареста или похищения спецслужбами.
#AHORA Helicópteros disparando hoy sobre manifestantes en Cabimas, estado Zulia. #ReporteVPItv #2Abr— VPItv (@VPITV) 2 апреля 2019 г.
Vía @MMalaverM pic.twitter.com/JPOxDHjWb7
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 31 марта, вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы Каракасе.
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