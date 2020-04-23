В Великобритании дали старт массовому тестированию людей на COVID-19: кого проверят

В Великобритании дали старт частичному тестированию населения – теперь провериться на COVID-19 смогут не только пациенты больниц, но и работники определенных сфер.

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Как сообщает DailyMail, в Великобритании дадут возможность проходить тесты работникам ключевых сфер, для того, чтобы те могли постепенно выходить на работу. Как заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, тесты смогут получить учителя, социальные работники, сотрудники супермаркетов, водители, коммунальные работники, пограничники и так далее. Провериться смогут и их семьи.

До этого дня тесты могли проходить только больничные пациенты и новая мера позволит Великобритании постепенно восстанавливать экономику. Уже к четвергу следующей недели власти планируют выйти на показатель в 100 тысяч тестов в день.

В Британии начали массовое тестирование населения DailyMail

Сам тест предполагает взятие мазка из носа, а пройти его можно будет как в домашних условиях, так и в специальных центрах – их будет более 30 по всей территории страны. Оформлять заявки на тест можно онлайн, а результаты будут готовы максимум через 72 часа.

Также в рамках профилактики будущих вспышек коронавируса от 25 до 300 тысяч добровольцев будут проходить регулярное тестирование в течении следующего года. Таким образом, если коронавирус снова начнет распространяться, его можно будет сразу локализовать.

Еще около 1000 семейств будут сдавать ежемесячные анализы крови, чтобы выявить у них антитела к вирусу. Так получится отследить появление коллективного иммунитета.

Карта центров, где можно будет пройти тест на COVID-19 DailyMail

Следующая новая мера, о которой заявили в правительстве – создание группы так называемых "трассировщиков". Эти люди будут отслеживать социальные контакты потенциально больных и предупреждать остальных о риске заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии нашли способ "деактивировать" коронавирус, чтобы тест на его можно было провести в лабораториях с более низкой степенью защиты и получить результат спустя всего 4 часа.

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