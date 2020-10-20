В США выбросили дефектные аппараты ИВЛ 'от России с любовью'

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) выбросило как "вредные отходы" сломанные российские аппараты искусственной вентиляции легких. Их Россия передала американцам в мае этого года.

В частности, в начале пандемии коронавируса американский лидер Дональд Трамп в беседе с главой РФ Владимиром Путиным попросил о помощи. Именно тогда Кремль отправил в Вашингтон 45 аппаратов ИВЛ, а также другое медоборудование с подписью "От России с любовью", сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что с апреля FEMA распределила российские аппараты среди больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако применить их для лечения пациентов медики не смогли из-за технических проблем, которые начались сразу же, как только технику передали из РФ. По данным ведомства, в настоящее время оборудование утилизировано.

"Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации вредных отходов", – сообщил представитель агентства.

При этом издание подчеркивает, мол, неизвестно, когда именно "помощь от России с любовью" отправили на свалку, поскольку еще в мае в FEMA сообщали о перемещении аппаратов на склады из-за технических проблем.

Известно, что использование российского оборудования требовало специальных адаптеров, которых не было в медучреждениях. Тогда как несколько моделей вообще загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили. Более того, производитель этой техники даже находится в санкционном списке США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать Штатам получить вакцину от коронавируса.