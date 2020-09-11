В США свирепствуют лесные пожары: в огне 12 штатов, более 20 погибших

В США масштабные лесные пожары на западе страны привели к гибели по меньшей мере 23 человек, еще больше 10 считаются пропавшими без вести.

Помимо этого, более полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от стихии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти и спасательные службы.

"Беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и других штатах", – заявили в Национальном межведомственном пожарный центре, базирующийся в штате Айдахо.

По состоянию на 11 сентября более 100 пожаров, раздуваемых необычно жарким суховетом, распространились на 12 западных штатов. При этом Орегон, Калифорния и Вашингтон пострадали больше всего – в некоторых огонь уничтожил целые города. По данным пожарного центра, згорело около 1,7 миллиона гектаров территории.

Губернаторы штатов отмечают, что точное количество жертв стихии еще не известно, хотя пока подтверждены данные о 19 погибших в Калифорнии, трех – в Орегоне и одном – в Вашингтоне.

Орегон

Вечером 10 сентября Управление по чрезвычайным ситуациям штата подтвердило последние данные об эвакуации, которая составляет более 10% от 4,2 миллиона населения региона.

Чиновники создали 19 временных убежищ по всему штату Орегон для людей, спасающихся от пожаров. Подчеркивается, что приютам для эвакуации было предложено принять "политику предотвращения распространения COVID-19" – власти должны попытаться создать общежития вместимостью менее 50 человек.

Среди эвакуированных есть более 1300 заключенных, в основном женщин, из тюрьмы в Уилсонвилле, которой, по словам официальных лиц, угрожает усиление двух пожаров.

Кроме того, среди жертв в Орегоне – 12-летний мальчик и его бабушка, которые погибли в результате пожара в 110 км к югу от Портленда. Они задохнулись в своей машине, пытаясь спастись от огня. Мать ребенка получила серьезные ожоги.

Вашингтон

Власти штата сообщают о трагической гибели годовалого мальчика. Его вместе с родителями (находятся в критическом состоянии) охватили дым и пламя, когда они пытались спастись от крупнейшего лесного пожара штата в северном округе Оканоган.

Пожар также уничтожил большинство домов в восточном городе Малден. Там правоохранители бегали по улицам, призывая жителей спасаться от приближающего пламя.

Калифорния

В окруеге Бьютт к северу от Сакраменто за последние два дня обнаружили 10 погибших. При этом есть опасения, что количество жертв вырастет, поскольку 16 человек во всем штате остаются пропавшими без вести.

В Калифорнии около 64 000 человек получили приказ об эвакуации, а 14 000 пожарных тушили 29 крупных очагов огня. Отмечается, что только в этом году произошло уже шесть из 20 крупнейших пожаров в истории штата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более четырех тысяч гектаров территории. Стремительному распространению огня способствовала сухая и жаркая погода с порывистым ветром.

С началом осени Калифорнию охватили новые масштабные лесные пожары – возникнув еще 4 сентября в округе Сан-Диего, за три дня они раскинулись почти на четыре тысячи гектаров и стали причиной эвакуации сотен домовладений.

Масштабные пожары на западе США показали на снимках из космоса.

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