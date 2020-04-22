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23 апреля • обновлено в 00:21
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В США сделали тревожное заявление о "сбежавших вирусах" из Китая

1.3т
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Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.

С таким заявлением выступил Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге в Госдепе в среду, 22 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"Речь идет не только об Уханском институте вирусологии. Он, к слову, по-прежнему работает. В Китае есть множество других подобных лабораторий", – отметил Помпео.

Он призвал проверить, действительно ли там "соблюдаются все меры предосторожности, чтобы свести к нулю риск попадания вирусов за пределы лабораторий".

Помпео добавил, что этим вопросом должны заняться не только власти Китая, но и представители ВОЗ.

В США сделали тревожное заявление о "сбежавших вирусах" из Китая

China Daily

Как писал OBOZREVATEL, ранее в китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра в Ухане, который занимается исследованием вирусов. Они вызвали серьезные подозрения в сторону китайской стороны. Недавно эти кадры начали вновь активно распространяться в сети.

Правительство Великобритании опасается, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. Однако в Ухане вирусологии заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют.

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Автор
Кирилл Лютый
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