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В США расстреляли людей в клубе: много жертв

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В Калифорнии (США) в боулинг-клубе 5 января произошла стрельба, в ходе которой погибло много людей.

ЧП произошло в городе Торранс, округ Лос-Анджелес, сообщили в Twitter городской полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+)

"Поступило сообщения о выстрелах с несколькими жертвами. Полиция на месте. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района", — обратились правоохранители.

Стрелба в Калифорнии

Стрелба в Калифорнии

Скриншот

По предварительным данным, открывший стрельбу человек все еще на свободе. Причиной конфликта стало разногласие между двумя посетителями боулинга. Точное количество погибших устанавливается.

Стрелба в Калифорнии

Стрелба в Калифорнии

Скриншот

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