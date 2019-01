В США расстреляли людей в клубе: много жертв

В Калифорнии (США) в боулинг-клубе 5 января произошла стрельба, в ходе которой погибло много людей.

ЧП произошло в городе Торранс, округ Лос-Анджелес, сообщили в Twitter городской полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+)

"Поступило сообщения о выстрелах с несколькими жертвами. Полиция на месте. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района", — обратились правоохранители.

По предварительным данным, открывший стрельбу человек все еще на свободе. Причиной конфликта стало разногласие между двумя посетителями боулинга. Точное количество погибших устанавливается.

Новость обновляется

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.