В США расстреляли людей в клубе: много жертв

В Калифорнии (США) в боулинг-клубе 5 января произошла стрельба, в ходе которой погибло много людей.
ЧП произошло в городе Торранс, округ Лос-Анджелес, сообщили в Twitter городской полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+)
"Поступило сообщения о выстрелах с несколькими жертвами. Полиция на месте. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района", — обратились правоохранители.
Стрелба в Калифорнии
Скриншот
По предварительным данным, открывший стрельбу человек все еще на свободе. Причиной конфликта стало разногласие между двумя посетителями боулинга. Точное количество погибших устанавливается.
Стрелба в Калифорнии
Скриншот
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Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.— Torrance Police (@TorrancePD) 5 января 2019 г.