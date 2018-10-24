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В США неизвестные пытались подорвать Обаму, Клинтонов и Белый дом

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Полиция нашла два взрывных устройства в почте, которую отправили в офис бывшего президента Барака Обамы и в дом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона.

Как сообщает The New York Times, устройства были похожи на то, которое было найдено в доме миллиардера Джорджа Сороса. Посылку перехватила секретная служба в Вашингтоне. Отмечается, что взрывное устройство представляло собой трубку длиной около 15 см.

Барак Обама

Барак Обама

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В заявлении говорится, что устройство, адресованное Клинтонам в округе Вестчестер, было обнаружено поздно вечером, 23 октября. Пакет, адресованный Обаме, был перехвачен сотрудниками секретной службы 24 октября.

В США неизвестные пытались подорвать Обаму, Клинтонов и Белый дом

Хиллари Клинтон

"Пакеты были немедленно идентифицированы во время обычных процедур проверки почты в качестве потенциальных взрывных устройств", - сказано в сообщении.

По данным издания, пока неясно, где именно были найдены пакеты. На них было указано, что послания предназначались "защитникам спецслужб". Американские спецслужбы начали расследование.

Билл Клинтон

Билл Клинтон

Отмечается, что у Клинтонов есть дом в Чаппаке, пригороде Нью-Йорка, который они купили в 1999 году за 1,7 миллиона долларов.

Позже появилась информация, что здание Time Warner Center, в котором находится офис телеканала CNN, эвакуировали из-за подозрительного предмета. К месту происшествия стянулась полиция.

В США неизвестные пытались подорвать Обаму, Клинтонов и Белый дом

По некоторым данным, бомбу также отправили в Белый дом. Почту нашли на военной базе, где сортируют посылки для администрации американского президента.

"Мы осуждаем попытки насильственных нападений, недавно совершенных против Обамы, Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей. Эти террористические акты презренны, и любой ответственный будет привлечен к ответственности в полном объеме закона", – сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу подложили в почтовый ящик взрывное устройство. Правоохранители получили сообщение о подозрительном пакете в ящике возле его дома.

Саперы в результате взорвали пакет, когда прибыли на место происшествия. Самого финансиста в это время не было дома.

Персоны
Билл КлинтонХиллари Клинтон
Место
США
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Туголуков Андрей
Туголуков Андрей
Свидомые, Наитемнейший смеётся над Вами. А знаете, что самое страшное? Следующая посылка предназначена гаранту конституции, щирому казаку и гарному хлопцу Петруччо Алексеевичу
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Странно, что не объявили еще виновной Россию в этом...
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Кремль не перед чем не остановится
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