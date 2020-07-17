В США потушили пожар на корабле ВМС: фото и детали ЧП

В США 16 июля потушили пожар на десантном корабле "Боном Ричард". Спасатели боролись с огнем четыре дня.

Всего в результате пожара пострадали 63 человека – 40 моряков и 23 гражданских. Причина возгорания пока не установлена, сообщили в пресс-службе Военно-морского командования США (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ночь на 17 июля пожарные команды продолжали исследовать судно, чтобы убедиться в отсутствии огня. После завершения проверки там начнут официальное расследование.

Пожарные потушили огонь на корабле Naval Surface Forces в Twitter

"Боном Ричард" горел четыре дня Naval Surface Forces в Twitter

"Мы не знаем происхождение огня. Мы не знаем масштаб ущерба. Пока рано делать какие-либо прогнозы или обещания о том, каким будет будущее корабля. Мы не можем делать какие-либо выводы, пока расследование не будет завершено", – говорится в сообщении.

На пожаре пострадали 63 человека Naval Surface Forces в Twitter

Спасатели продолжают исследовать судно Naval Surface Forces в Twitter

Причина возгорания неизвестна Naval Surface Forces в Twitter

Пожар на десантном корабле США Naval Surface Forces в Twitter

"Боном Ричард" потушили Naval Surface Forces в Twitter

Пожар на десантном корабле США Naval Surface Forces в Twitter

Публикация в Facebook. Пресс-служба Военно-морского командования США

Публикация в Facebook. Пресс-служба Военно-морского командования США

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США взорвался и загорелся корабль ВМС. В это время на борту находилось 160 моряков.