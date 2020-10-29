В Швейцарии ужесточили карантин: что запрещено

С четверга, 29 октября, власти Швейцарии ужесточили карантинные меры, направленные на сдерживание второй волны коронавируса (COVID-19).

Как сообщает DW, в стране будут закрыты ночные клубы, а бары и рестораны смогут работать до 23 часов.

Также запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50. Число участников семейных торжеств будет ограничено десятью.

Кроме того, расширен перечень мест с обязательным ношением защитных масок.

Длительность принятых мер не называется.

Как сообщал OBOZREVATEL, все больше стран Европы продолжают вводить жесткие карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса: от комендантского часа до полной "изоляции" некоторых регионов своих стран.

Накануне во Франции и Германии ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Решительные меры из-за COVID-19 ввели также Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша и Греция.