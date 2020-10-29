В Швейцарии ужесточили карантин: что запрещено
В Швейцарии будут закрыты ночные клубы, а бары и рестораны смогут работать до 23 часов
Запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50
Расширен перечень мест с обязательным ношением защитных масок
С четверга, 29 октября, власти Швейцарии ужесточили карантинные меры, направленные на сдерживание второй волны коронавируса (COVID-19).
Как сообщает DW, в стране будут закрыты ночные клубы, а бары и рестораны смогут работать до 23 часов.
Также запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50. Число участников семейных торжеств будет ограничено десятью.
Кроме того, расширен перечень мест с обязательным ношением защитных масок.
Длительность принятых мер не называется.
Как сообщал OBOZREVATEL, все больше стран Европы продолжают вводить жесткие карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса: от комендантского часа до полной "изоляции" некоторых регионов своих стран.
Накануне во Франции и Германии ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Решительные меры из-за COVID-19 ввели также Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша и Греция.