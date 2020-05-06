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6 мая • обновлено в 06:56
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В Пентагоне США заявили, что не знают, откуда взялся коронавирус

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Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса из китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

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С новой позицией выступил во вторник, 5 мая, на брифинге глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает CNN.

"Третий вопрос: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или начался на рынке в Ухане, или где-то еще. Ответа мы не знаем", – заявил он.

В Пентагоне США заявили, что не знают, откуда взялся коронавирус

В Пентагоне США заявили, что не знают, откуда взялся коронавирус

При этом, генерал отказался обсуждать имеющиеся разведданные, сказав только, что, скорее всего, вирус имел естественное происхождение.

"Весомые доказательства свидетельствуют о том, что, видимо, это было нечаянно", – добавил Милли.

"Очень поможет, если китайское правительство позволит инспекторам и следователем попасть туда, чтобы мир смог узнать фактическое первоисточник, а мы воспользоваться уроком и предотвратить вспышки в будущем", – подчеркнул генерал.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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