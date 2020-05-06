Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса из китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
С новой позицией выступил во вторник, 5 мая, на брифинге глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает CNN.
"Третий вопрос: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или начался на рынке в Ухане, или где-то еще. Ответа мы не знаем", – заявил он.
В Пентагоне США заявили, что не знают, откуда взялся коронавирус
При этом, генерал отказался обсуждать имеющиеся разведданные, сказав только, что, скорее всего, вирус имел естественное происхождение.
"Весомые доказательства свидетельствуют о том, что, видимо, это было нечаянно", – добавил Милли.
"Очень поможет, если китайское правительство позволит инспекторам и следователем попасть туда, чтобы мир смог узнать фактическое первоисточник, а мы – воспользоваться уроком и предотвратить вспышки в будущем", – подчеркнул генерал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял,что власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, говорил и глава Пентагона Марк Эспер.
3 мая Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).
А в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.