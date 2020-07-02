В Новой Зеландии глава Минздрава ушел в отставку после нарушения карантина

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк ушел в отставку из-за нарушения режима самоизоляции на карантине.

Об этом сообщила глава правительства Джасинда Ардерн, передает Otago Daily Times.

"Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения…Очень важно, чтобы наше руководство здравоохранения пользовалось доверием у новозеландской общественности", − отметила премьер-министр.

Отметим, что еще 25 марта глава новозеландского Минздрава два раза нарушил карантин. Сперва он был замечен на велосипедной прогулке в парке, позже он пребывал на пикнике на пляже. Тогда глава правительства не отправила Кларка в отставку. Ардерн лишь лишила его должности помощника министра финансов, которую Кларк занимал по совместительству, а также понизили до низшего ранга в Кабмине.

Теперь до парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз.

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