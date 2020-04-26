В Нидерландах животные массово заболели COVID-19

В Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.

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Об этом сообщает Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций страны. По их данным у животных на фермах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекель были выявлены симптомы заболевания COVID-19 в том числе проблемы с дыханием.

Вероятнее всего норки заразились от работников фермы, у которых также были выявлены симптомы заражения, предполагают в Министерстве. Сейчас въезд в фермы закрыт, медики также не рекомендуют гулять вблизи мест разведения норок. Животным и сотрудникам запрещено покидать зараженную ферму.

В Нидерландах коронавирус обнаружили у норок на фермах "24 Канал"

В правительстве считают, что животные могли заразиться от людей, поскольку у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса. Предыдущие исследования показали, что хорьки и, следовательно, норки чувствительны к вирусу COVID-19.

При этом в Министерстве подчеркивают, что основываясь на текущих знаниях о COVID-19, норковые фермы не представляют риска дальнейшего распространения коронавируса среди людей. Также, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нет ни одного зафиксированного случая передачи коронавируса от животного к человеку.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у тигра из зоопарка в Нью-Йорке зафиксировали заражение коронавирусом. Это первый зарегистрированный случай среди этого вида животных.

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