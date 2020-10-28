В мире установлен новый рекорд COVID-19: за неделю заразились почти 3 млн человек

За неделю в период с 19 по 25 октября коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Об этом говорится в недельном отчете Всемирной организации здравоохранения за 27 октября.

"Вторую неделю подряд на Европейский регион приходится наибольшая доля новых зарегистрированных случаев – более 1,3 млн (46%)", – сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что, по сравнению с предыдущей неделей, количество заражений увеличилось на 33%.

В первую пятерку по недельному приросту вошли:

Франция – 217,7 тыс.

Великобритания – 148,5 тыс.

Россия – 114,5 тыс.

Италия – 101,9 тыс.

Бельгия – 90,8 тыс.

Кроме того, на прошлой неделе среди пациентов с подтвержденным коронавирусом зарегистрировали почти 40 тыс. летальных случаев.

В пятерке мировых лидеров по количеству выявленных случаев коронавируса остаются США – более 8,7 млн больных, Индия – свыше 7,9 млн, Бразилия – более 5,4 млн, Россия – около 1,5 млн и Франция – свыше 1,2 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина поднялась на 22-е место в мире по количеству больных коронавирусом. Об этом свидетельствует рейтинг онлайн-счетчика Worldometers.