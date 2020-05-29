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29 мая • обновлено в 17:14
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В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя

2.5т
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В Китае провели исследование, которое показало, что животные не могли быть промежуточным хозяином коронавируса, поэтому пандемия якобы не могла начаться с рынка морепродуктов в Ухане.

К такому выводу пришел китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Science Alert. Так, образцы, собранные у животных на рынке, дали отрицательный результат на коронавирус, поэтому они, как утверждают ученые, не могли заразить покупателей и быть промежуточным хозяином вируса.

По словам директора Центра, который проводил исследования, Гао Фу, уханьский рынок якобы стал "одной из жертв".

В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя

Как отмечается, все больше исследований подтверждают вывод Центра. Ученые предполагают, что вирус циркулировал в Ухане до того, как были зарегистрированы первые случаи. Опубликованные в январе исследования показали, что первый человек с положительным результат на коронавирус, вероятно, заразился около 1 декабря, а симптомы появились 8 декабря.

В Китай, где началась вспышка коронавируса COVID-19 для изучения его происхождения поедет специальная миссия Всемирной организации здравоохранения. Сроки посещения миссии пока организация не называет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

  • Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.

  • Вскоре американский лидер заявил, что не верит, будто Китай мог намеренно начать распространение коронавируса. Вероятно, добавил он, это случилось из-за "некомпетентности".

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

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  • Врачи предупредили о семи видах сыпи, которые вызывает коронавирус.

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