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В Китае нашли "ключ" к высокой смертности от COVID-19: статистика на 12 июля. Постоянно обновляется

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
4,6 т.
Коронавирус в мире

Коронавирус в мире.

По состоянию на утро 12 июля коронавирус в мире поразил 12,8 млн человек, из которых 567,6 тысяч скончались, а 7,4 млн удалось выздороветь. За минувшие сутки было зафиксировано 214,7 тысяч новых случаев болезни, что на 9 тыс. меньше, чем днем ранее, когда был установлен антирекорд.

В тройку антилидеров стран с самым большим количеством инфицированных по-прежнему входят США (3,3 млн), Бразилия (1,8 млн) и Индия (850 тысяч). Тем временем китайские ученые пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Страны-антилидеры

Страны-антилидеры Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Эпидемиологическая обстановка

Эпидемиологическая обстановка СНБО

Статистика коронавируса по Украине

Статистика коронавируса по Украине СНБО

Главное за 12 июля:

07:26 – Президент США Дональд Трамп впервые за все время пандемии надел защитную маску. Это произошло во время визита в военный госпиталь.

Трамп впервые надел маску

Трамп впервые надел маску Скриншот видео

07:24 – В России заявили, что успешно завершили клинические испытания "первой в мире вакцины от COVID-19.

07:22 – По данным университета Хопкинса, по состоянию на 12 июля во всем мире от коронавируса скончались 564 485 человек, а заразились 12 681 472. Список стран-антилидеров по уровню смертности и заболеваемости выглядит следующим образом:

  • США 134 777 / 3 245 158

  • Бразилия 71 469 / 1 839 850

  • Британия 44 883 / 290 502

  • Италия 34 945 / 242 827

  • Мексика 34 730 / 295 268

  • Франция 30 007 / 208 015

  • Испания 28 403 / 253 908

  • Индия 22 123 / 820 916

  • Иран 12 635 / 255 117

  • Перу 11 682 / 322 710

  • Россия 11 188 / 719 449

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