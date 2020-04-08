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8 апреля • обновлено в 11:34
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В Италии шокировали правдой о гумпомощи России: Кремль "показал себя" угрозами

5.3т
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Итальянская газета La Stampa, которая сообщила, что Россия направила Италии бесполезную гуманитарную помощь и военных вместо медиков, пожаловалась на давление из-за разоблачительного материала.

Сотрудники газеты опубликовали обращение, в котором выразили возмущение нападками Министерства обороны России.

Так, в конце марта La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что 80% поставок российского оборудования бесполезны, и назвала российскую гуманитарную помощь "геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина".

Россия запугала газету, разоблачившую военных в гумконвое в Италию

Россия запугала газету, разоблачившую военных в гумконвое в Италию

Лента.ру

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa якобы "использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен Холодной войны".

Редакционная коллегия в ответ на эти обвинения отметила, что издание рассказало о российской помощи Италии в борьбе против COVID-19, а также о помощи других стран, "как о проявлении дружбы и солидарности в трудный для нашей страны момент". В то же время журналисты газеты выразили опасения в отношении возможного присутствия в составе российской миссии военных, вовлеченных в разведмиссии.

В Италии шокировали правдой о гумпомощи России: Кремль "показал себя" угрозами

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В газете акцентировали на фразе Конашенкова, который написал "Qui fodit foveam, incidet in eam" ("Не рой другому яму, сам в нее попадешь").

"Это подлинное запугивание, которое в очередной раз показывает если в таком подтверждении когда-либо возникала необходимость, инструменты, с помощью которых Россия контролирует информацию", – отметил главный редактор издания Маурицио Молинари.

По его мнению, таким образом Россия пытается перенести подобные методы за пределы своих границ. Молинари добавил, что это может быть серьезным прецедентом, если итальянское правительство не потребует немедленных разъяснений и извинений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии взбунтовались против российского гумконвоя. Граждане создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
какая развед миссия в Италии куча чубатых которые за 30 евро расскажут все шо надо
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это не запугивание, а поговорка и народная мудрость. Так же "Не плюй в колодец, может самому придется напиться". Но журнаглист, обслуживающий определенные круги и пишущий по их заказу будет визжать, что это угроза.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Для интереса поискал фото "главный редактор издания Маурицио Молинари" - к итальянцам он имеет такое же отношение как Сcакашвиля к грузинам - типичная жiдовня слюнявая с пacкудной улыбочкой! )))
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