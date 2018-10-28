В Италии людей живьем засыпало землей: погиб известный бизнесмен

В итальянском регионе Калабрия произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека, среди них - известный бизнесмен.

Медики, прибывшие на место происшествия, ничего не смогли сделать, кроме как констатировать смерть людей, сообщает агентство ANSA.

"Вчера вечером (28 октября. – Ред.) в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы", - говорится в сообщении.

Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

Расследование причин трагедии осуществляет управление полиции Изола-ди-Капо-Риццуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный курорт в Италии засыпало градом, ЧП произошло в Алассио.