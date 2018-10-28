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В Италии людей живьем засыпало землей: погиб известный бизнесмен

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В итальянском регионе Калабрия произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека, среди них - известный бизнесмен.

Медики, прибывшие на место происшествия, ничего не смогли сделать, кроме как констатировать смерть людей, сообщает агентство ANSA.

"Вчера вечером (28 октября. – Ред.) в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы", - говорится в сообщении.

В Италии людей живьем засыпало землей: погиб известный бизнесмен

Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

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Расследование причин трагедии осуществляет управление полиции Изола-ди-Капо-Риццуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный курорт в Италии засыпало градом, ЧП произошло в Алассио.

Место
Италия
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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Очень жаль такая смерть страшная.
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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Вы вообще дибилы ебнулись ставящие лайк.Вычто уроды думаете что радуясь чужому горю это никак на вас не отражается.Можно долго писать я знаю одну такую сволочь радующуюся разбившимся в машинах.так вот его самого сбила и он щас в очень не хорошем состоянии. Это называется закон бумеренга. И он действует только ждать нужно.кому то год а кому то десять.
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