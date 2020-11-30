В Италии 101-летняя женщина, пережившая "испанку", дважды поборола COVID-19
Болезнь протекала в легкой форме
Учитывая возраст женщину все равно госпитализировали
В итальянской области Ломбардии 101-летняя женщина дважды выздоровела от коронавируса.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Аттилио Фонтана. Он уточнил, что еще при рождении она пережила пандемию испанского гриппа в 1918-1920 годах.
"Бабушка Мария, 1919 года рождения, пережила "испанку" и вышла замуж во время Второй мировой войны. Она оказалась редчайшим примером в мире человека, выздоровевшего после COVID-19 не один, а два раза", – написал он.
Губернатор уточнил, что первый раз женщина заразилась весной, а второй – осенью.
Врачи рассказали, что заболевание проходило к легкой форме, однако учитывая возраст пациентки, ее госпитализировали.
Последние несколько лет женщина проживает в доме престарелых.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии запретят выходить из дома для празднования Нового года на улице, а также ограничат перемещения между регионами из-за пандемии COVID-19.