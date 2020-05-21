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21 мая • обновлено в 22:12
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В Испании рекордно упала смертность от COVID-19

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В Испании от COVID-19 за сутки скончались менее 50 человек, что является самым низким показателем за два месяца.

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В стране зарегистрировано 48 летальных случаев, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на испанские СМИ.

Впервые за два месяца: в Испании рекордно упала смертность от COVID-19

Отмечается, что такого низкого показателя не было с 16 марта.

Всего в Испании с начала пандемии от коронавируса скончались 27,9 тысяч человек.

Также в течение последних суток зафиксировано 482 новых случаев заражения.

С 21 мая страна сделал обязательным ношение масок в закрытых помещениях и на улицах, когда нет возможности соблюдать дистанцию в 2-3 метра. Исключение сделали для детей в возрасте до шести лет, однако власти рекомендуют носить маски детям до пяти лет.

По состоянию на 21 мая, количество заболевших COVID-19 в Испании составляет 279,5 тысяч, из которых выздоровели почти 197 тысяч.

Впервые за два месяца: в Испании рекордно упала смертность от COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая парламент Испании продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса минимум до 7 июня.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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