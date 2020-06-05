В Еврокомиссии предложили дату открытия всех границ

Европейская комиссия считает, что все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения из-за пандемии коронавируса уже до конца этого месяца.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Юлва Йоханссон. Ее слова цитирует Euronews.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки. Хорошей датой должен стать конец июня", – сказала она.

Еврокомиссия предлагает открыть все границы до конца июня

По мнению Йоханссон, ситуация с COVID-19 "быстро улучшается" и она рада видеть, что члены Европейского Союза уже ослабили пограничный контроль.

Так, в настоящее время европейские страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Например, Италия сделала это с начала июня, тогда как большинство других планируют открытие в середине этого месяца – среди них Франция, Бельгия, Германия, Греция, Австрия, Нидерланды и Чехия.

Как сообщал OBOZREVATEL, полный запрет для въезда туристов из-за пределов Европейского Союза будет отменен 15 июня. Его заменят ограничениями для отдельной страны.

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