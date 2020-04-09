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9 апреля • обновлено в 15:15
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В Британии раскритиковали работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом

2.3т
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В Британии выступили с жесткой критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неправильной работе по борьбе с пандемией коронавируса.

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Так, журналист британской газеты The Telegraph Кристофер Сноудон поддержал позицию президента США Дональда Трампа и заявил, что если в ВОЗ и нет коррупции, то ею как минимум руководят "утратившие рассудок" люди.

По его мнению, международное сообщество необходимо реформировать или же оно должно вообще прекратить свое существование.

"Трамп прав! Ее нужно закрыть!" В Британии раскритиковали работу ВОЗ в борьбе с COVID-19

В частности, Сноудон напомнил, что ВОЗ не раз сталкивалась с критикой по поводу того, как она решает проблемы вокруг сложившегося из-за коронавируса мирового кризиса.

Ко всему прочему журналист выразил недовольство тем, что в середине января, когда прошло примерно шесть недель с момента обнаружения нового вируса в китайском Ухане, ВОЗ несколько раз выступала с ложным утверждением со ссылкой на правительство Китая: тогда заявлялось, что доказательства передачи вируса от человека к человеку нет.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
СМИ
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