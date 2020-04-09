"Трамп прав! Ее нужно закрыть!" В Британии раскритиковали работу ВОЗ в борьбе с COVID-19

В Британии выступили с жесткой критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неправильной работе по борьбе с пандемией коронавируса.

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Так, журналист британской газеты The Telegraph Кристофер Сноудон поддержал позицию президента США Дональда Трампа и заявил, что если в ВОЗ и нет коррупции, то ею как минимум руководят "утратившие рассудок" люди.

По его мнению, международное сообщество необходимо реформировать или же оно должно вообще прекратить свое существование.

В частности, Сноудон напомнил, что ВОЗ не раз сталкивалась с критикой по поводу того, как она решает проблемы вокруг сложившегося из-за коронавируса мирового кризиса.

Ко всему прочему журналист выразил недовольство тем, что в середине января, когда прошло примерно шесть недель с момента обнаружения нового вируса в китайском Ухане, ВОЗ несколько раз выступала с ложным утверждением со ссылкой на правительство Китая: тогда заявлялось, что доказательства передачи вируса от человека к человеку нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.

В ответ глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что борьбу с пандемией коронавируса не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.

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