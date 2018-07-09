В Британии назначили нового главу МИД: что о нем известно

Новым министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, который возглавлял в действующем правительстве министерство здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Британии в Twitter.

"Королева одобрила назначение достопочтенного Джереми Ханта на должность министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 июля 2018 г.

При этом Минздрав возглавит министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Мэтт Хэнкок, а его место займет член парламента и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Джереми Хант родился в Лондоне в 1966 году в семье бывшего командующего Королевским флотом адмирала Ханта. Окончил Magdalen College Оксфордского университета. Является членом Консервативной партии Великобритании, с 2005 года избирался в парламент по одному округу.

Он был министром спорта в кабинете Дэвида Кэмерона и министром здравоохранения во время второго премьерства бывшего главы правительства. Также был министром в двух кабинетах Терезы Мэй. Хант известен инициативами включить лечение гомеопатией в систему медстрахования, снизить предельный срок беременности для легального аборта с 24 недель до 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.