В Британии назначили нового главу МИД: что о нем известно

Новым министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, который возглавлял в действующем правительстве министерство здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Британии в Twitter.

"Королева одобрила назначение достопочтенного Джереми Ханта на должность министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.