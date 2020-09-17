В Боливии промышленный отбеливатель выдали за лекарство от COVID-19

В Боливии проводят масштабную кампанию по легализации диоксида хлора в качестве лекарства от коронавируса, несмотря на множественные случаи отравления в стране. Один человек уже скончался.

Парламент даже принял соответствующий закон. Защитники вещества называют его "чудо-минеральным раствором" (MMS), который может лечить любую болезнь, однако они не приводят никаких доказательств этому, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что в защиту отбеливателя выступают сторонники теорий заговора и альтернативной медицины. Успехи лоббистов связывают с эпидемией коронавируса и с тем, что страна находится в глубоком политическом кризисе.

Боливийские врачи отмечают огромный наплыв пациентов, которые пострадали после того, как принимали диоксида хлора.

Они также предоставили снимки пищевода, поврежденного опасным веществом.

Сейчас реклама MMS в качестве медицинского препарата запрещена в стране, но инфраструктура здравоохранения очень слаба. Из-за этого обещания быстрых решений пользуются большой популярностью среди местного населения.

Принятый парламентом законопроект заблокировал президент Боливии, отказавшись его подписывать. Теперь его рассмотрит Верховный суд.

Несмотря на это, производство MMS как лекарства от коронавируса уже запущено в университетских лабораториях.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейковая и искаженная информация о новом типе коронавируса стала причиной смерти по меньшей мере 800 человек во всем мире. Ученые из Бангладеш, Австралии, Таиланда и Японии заявили, что большинство людей погибли в результате отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, приняв их за лекарства от COVID-19.