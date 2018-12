В Австралии ледяные глыбы с неба превратили авто в обломки: фото и видео масштабнейших за 20 лет разрушений

В пятницу ,21 декабря, крупнейший город Австралии собирал обломки после серии грозы с градом, который разбил автомобили ледяными глыбами размером с теннисные мячи.

Власти выпустили серьезное штормовое предупреждение, но этого было недостаточно, чтобы предотвратить ущерб, который уже исчисляется десятками миллионов долларов, пишет AFP.

"По состоянию на 6:30 утра у нас 15000 претензий на 80 млн австралийских долларов (57 млн долларов США) в качестве компенсации за ущерб", - рассказал страховой совет Австралии.

"Когда разразилась гроза, жители Сиднея в отчаянии смотрели, как град в форме цветной капусты врезался в лобовое стекло автомобилей и превратил Гавань в пузырящийся и плещущийся котел. Многие водители искали убежище под крытыми автозаправочными станциями, а несколько храбрых серферов в воде на знаменитом пляже Бонди-Бич спрятались под досками", - сообщает СМИ.

Отмечется ,что градовые бури довольно распространены в штате Новый Южный Уэльс, хотя такого масштаба не наблюдалось с 1999 года, когда градины нанесли около 1,7 млрд австралийских долларов ущерба.

