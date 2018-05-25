"Уважаю!" Кадыров в ответ на санкции Украины заговорил о "братском народе"

Глава Чеченской Республики Рамазан Кадыров заявил, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты.

Таким образом он отреагировал на то, что 24 мая Украина обновила список физических лиц и предприятий, которые попали под санкции из-за российской агрессии.

В обновленном списке оказался сам Кадыров, депутат и певец Иосиф Кобзон, пропагандист Дмитрий Киселев.

"Мне весь день задают вопросы, как отношусь к санкциям украинских властей. Отвечаю предельно кратко: "Никак". Да, никак не отношусь! Как говорят чеченцы, "Шийла, йовха йац". А по-русски звучит так: "Ни жарко и ни холодно", - написал глава Чеченской республики в своем телеграм-канале.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко "смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции".

"Если честно, обидно за Украину и украинский народ, к которому отношусь с огромным уважением. Это – братский славянский народ, который после всех бурь и потрясений всё равно останется близким и родным для народов России", - заявил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.