"УкрАинцы", странные шутки и дружба с Зеленским: что наговорил Путин об Украине в интервью ТАСС

Президент России Владимир Путин и дальше продолжает утверждать, что россияне и украинцы – братья, настаивает на том, что не смотрел сериал "Слуга народа" и почему-то уверен, что еще может договориться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Все эти высказывания прозвучали во второй части проекта "20 вопросов Владимиру Путину" агентства ТАСС (чтобы посмотреть полное видео, доскролльте до конца страницы).

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Владимир Путин ТАСС

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С Зеленским хочет дружить, но есть вопросы

По словам Путина, вероятность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами есть.

"Надежда, что умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", – сказал он.

"Слугу народа" не смотрел, Голобородько не знает

Говорит, что никогда не смотрел телесериал "Слуга народа" производства студии "Квартал 95", где в главной роли снимался Зеленский.

"Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел", – скривился Путин, отвечая на этот вопрос.

Назвал украинцев "братьями" и одновременно оскорбил

В частности, глава Кремля сообщил, что считает потерей прекращение "дружбы" между странами.

Примечательно, что во время беседы журналист поправил Путина, указав, что верно говорить "украинцы" с ударением на букву И. Но лидер россиян перебил его и возразил, что надо говорить "укрАинцы".

"Вообще, укрАинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий", – сказал глава РФ.

Путин также заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента.

Вспомнил вдруг отцов "украинского национализма"

Глава РФ заявил, что отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией.

"Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина: а) она многонациональна и должна быть федеративным государством и б) выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете почему? Потому что у них в табели о рангах самое главное не забота об интересах украинского народа", – утверждает Путин.

Влез в дела УПЦ

Отделение Украинской православной церкви Московского патриархата от РПЦ было бессмысленным и осуществлялось "по живому", считает хозяин Кремля.

"Нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Она на самом деле и так была независимой, полностью", – заявил он.

Вспомнил прошлое и перешел на жаргон

В какой-то момент российский президент не сдержал эмоций и перешел на несвойственную официальным лицам лексику.

Так, глава РФ вдруг заявил: "Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

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