Путин вспомнил прошлое и перешел на жаргон на публике. Видео

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом вспомнил прошлое и перешел на жаргон.

Это произошло во время съемок проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". В какой-то момент российский президент не сдержал эмоций и перешел на несвойственную официальным лицам лексику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Владимир Путин Скриншот с видео

Так, глава РФ вдруг заявил: "Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где?".

Отметим, что в лексиконе Путина всегда было немало резких и даже жаргонных слов, а также явно недипломатичных выражений. Эксперты отмечают, что все это делается для формирования имиджа"жесткого правителя", а такие правители обычно импонируют массам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время этого же интервью Путину не понравилась шутка из интернета. По его словам, сеть – очень неточная штука, хотя и интересная.

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