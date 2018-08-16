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ПолитикаЭкономика

"Украинцы пилили польских детей": в России отличились новым маразмом

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился очередным бредовым заявлением, обвинив украинцев в уничтожении польских детей во времена мировых войн.

Он написал в своем Telegram-канале, что националисты якобы "не зарекомендовали" себя воинами в Первую и Вторую мировую войну. По его мнению, среди украинцев были "полицаи", которые якобы жгли дома.

"Которые в основном занимались тем, что пилили польских детей и жгли дома с женщинами и стариками, пытали партизан, а в реальных боях участвовали разве что совсем недолго, быстро показывая противнику спину", – резюмировал Жириновский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский обвинил Евросоюз в том, что он якобы уничтожил миллионы советских людей. Также он неоднократно делал скандальные заявления по поводу Украины.

В августе политик обвинил государство в разжигании Третьей мировой войны, пригрозив направить ее на Киев. Более того, он распространил фейк о том, что нации украинцев как таковой никогда и не существовало.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассероссийская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А белорусскую Хатынь кто сжёг вместе с мирными жителями?Кто устроил полякам Волынскую резню?
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Гекало Олександр
Гекало Олександр
Иппу Лох Лов, Хатинь спалила кацапська 30 дивізія СС і ще з десяток білоруських сел. Кацапу про Волинську трагедію, яку спровокували поляки, можна вже й не згадувати.
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Якутович Николай
Якутович Николай
Жирик полностью прав!
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Soin Sergii
Soin Sergii
Якутович Николай, А Путин, когда целовал в живот пацанёнка в Кремле, предварительно вырвав у него рубашку из штанишек сказал:"Такой он стоял хрупкий беззащитный, так захотелось его помять." По всем каналам показывали. А ты не видел, дебил?
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2
0

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