"Украинцы пилили польских детей": в России отличились новым маразмом

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился очередным бредовым заявлением, обвинив украинцев в уничтожении польских детей во времена мировых войн.

Он написал в своем Telegram-канале, что националисты якобы "не зарекомендовали" себя воинами в Первую и Вторую мировую войну. По его мнению, среди украинцев были "полицаи", которые якобы жгли дома.

"Которые в основном занимались тем, что пилили польских детей и жгли дома с женщинами и стариками, пытали партизан, а в реальных боях участвовали разве что совсем недолго, быстро показывая противнику спину", – резюмировал Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский обвинил Евросоюз в том, что он якобы уничтожил миллионы советских людей. Также он неоднократно делал скандальные заявления по поводу Украины.

В августе политик обвинил государство в разжигании Третьей мировой войны, пригрозив направить ее на Киев. Более того, он распространил фейк о том, что нации украинцев как таковой никогда и не существовало.