"Украинский – диалект русского!" Сенатор РФ устроил перепалку с экс-нардепом на росТВ

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич устроил перепалку с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко из-за пропагандистских псевдоисторических штампов.

В частности, он назвал украинский язык разновидностью русского, чем нарвался на жесткий ответ. Ссора между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поводом для нее стала фраза Ковтуненко, которой он ответил на антиукраинские выпады Клинцевича. "Франц Адамович, вы должны слушать своего президента. Владимир Владимирович прямо сказал – Киев первичен, Москва вторична. Вы говорите об имперском строительстве 350 лет, мы говорим об имперском возрождении, 1100 лет которое имеет", – обратился украинец к одиозному члену Совфеда России.

Такая ремарка возмутила Клинцевича, и он огрызнулся на нее едкой репликой о якобы неполноценности украинского языка.

Франц Клинцевич RuCompromat

"Александр Владимирович, мы с вами, вы как украинец, а я как белорус, говорим на диалекте русского языка. Давайте успокоимся! А Киев – мать городов русских", – высказался сенатор страны-агрессора.

Ковтуненко, в свою очередь, также не упустил возможность ответить на колкость

оппонента. "Перестаньте, когда Киев говорил на украинском, России вообще не было и Москвы физически", – сказал он.

Но после этих слов в разговор встрял еще и ведущий-пропагандист Евгений Попов, который придумал бредовое объяснение легендарной фразе о Киеве.

"Давайте только, Франц Адамович, не "мать городов русских". В подлиннике написано "матерь городам русским". То есть не мать всем русским городам, а такая же равная среди равных – Киев", – попытался блеснуть остроумием рупор Кремля.

Примечательно, что в этом же эфире сенатор Клинцевич не единожды пытался затрагивать тему превосходства русских над украинцами и даже нагло оправдывал циничную оккупацию Крыма агрессором.

Александр Ковтуненко Скриншот видео

"Это была, есть и будет земля русская, которая завоевана русскими людьми, где живут русские люди! Сегодня народы Крыма, живущие в Крыму, определились со своим выбором! Обратились к стране, президент обратился к парламенту... И, можете представить, в таком сложнейшем вопросе, когда руководство страны, правительство, две палаты парламента, лидеры общественного мнения, представляющие разные социальные группы и общественные организации, было принято решение о "референдуме" и вхождении в Российскую Федерацию. И эта ситуация больше не меняется", – язвительно отметил скандальный политик.

Однако и в этой части спора Ковтуненко остро возразил ему, развенчав миф о "русском" Крыме. "Это неправда! В 1798 году Крым брали киевские и черниговские полки, а никакие не русские! Вы ни черта не знаете! Это украинцы брали Крым!" – сказал он, чем вызвал массу возмущения в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова публично унизила Клинцевича после его оскорбительных высказываний в адрес Украины. Она назвала его проктологом после того, как скандальный российский политик сравнил войну на Донбассе с геморроем.

Также скандального сенатора ярко поставил на место журналист Роман Цимбалюк. Клинцевич утверждал, что Украина якобы не сможет противостоять России в войне. Однако украинец заверил одиозного политика в том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

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