''Уйдет от Москвы'': Портников дал прогноз на будущее Беларуси

Через 10-15 лет Беларусь может повторить судьбу Украины и разорвать все связи с Россией.

Такое мнение выразил в Facebook украинский журналист Виталий Портников. По его словам, Кремль собственноручно укрепляет независимость Беларуси, подняв для нее цены на нефть.

На заявления о том, что Россия вскоре может присоединить Беларусь и заменить нынешнего президента Александра Лукашенко ставленником Москвы, Портников отметил, что он считает более вероятным противоположный сценарий.

Виталий Портников 24tv.ua

"Россия повторит в Беларуси все свои украинские ошибки. Москва все никак не может понять, что со страной, которая не может ничего серьезного предложить, дружат только за деньги", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, если же попытаются снять Лукашенко с должности – разрушат построенную диктаторскую систему. "Наследник будет уже не так популярен. Он не будет уже настолько связан с Россией и либо разорвет с ней все отношения, либо потеряет власть", – заявил Портников.

"Беларусь, может быть, с опозданием на 10-15 лет, ожидает судьба Украины – свободной демократической европейской страны", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере, в результате которого значительно вырастут цены на нефть.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в обход РФ.

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