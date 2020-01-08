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9 января • обновлено в 02:32
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"Угрожает безопасности": в США заявили о лишении Трампа части полномочий

1.7т
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Палата представителей Конгресса США в четверг, 9 января, проголосует за резолюцию, которая ограничит полномочия президента Дональда Трампа вступать в войну с Ираном.

Такое заявление 8 января сделала политик-демократ, спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Daily Mail. Она объявила, что на рассмотрении находится также будущая резолюция, которая должна отменить разрешение 2002 года на применение в Ираке военной силы.

"Чтобы выполнить наш долг по обеспечению безопасности американского народа, Палата представителей США будет продвигать вперед резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", – сказала Пелоси.

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Решение Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани она назвала "провокационным и непропорциональным", заявив, что оно ставит под угрозу жизни военных и гражданских лиц.

"С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии для обеспечения безопасности американского народа, достижения деэскалации с Ираном и обеспечения стабильности в регионе", – считает Пелоси.

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, 8 января президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к нации. В частности, он анонсировал, что США введут мощные санкции против Ирана.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Дональд Трамп Касем Сулеймани
Место
США
Теги
Конгресс США политика
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