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У побережья Африки пираты похитили моряков: среди них — украинец

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В субботу, 22 сентября, у побережья Нигерии пираты захватили в плен экипаж швейцарского корабля, среди которых был гражданин Украины.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA), было взято в плен 12 человек.

Так, в заложниках у пиратов оказались 7 граждан Филиппин и по одному гражданину Украины, Хорватии, Словении, Румынии и Боснии. Корабль направлялся из Лагоса в порт Харкорт.

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Моряки были захвачены с целью выкупа.

Украинские дипломаты пока не подтверждают информацию о пленении украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае шестерых украинских моряков освободили из плена нигерийских пиратов.

Место
НигерияЛагос
Объект
моряки
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