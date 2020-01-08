У мамы было плохое предчувствие: в Иране разбился 34-летний стюарт МАУ

В авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) в Иране погиб стюарт Игорь Матков. Ему было 34 года.

Об этом сообщила корреспондент OBOZREVATEL из аэропорта "Борисполь", которая общалась с родителями стюарта. Они сказали, что по состоянию на 9.00 утра официально им ничего не сказали. О трагедии они узнали из СМИ.

Родители Игоря Маткова Obozrevatel

Родители говорят, что ждали сына в среду с рейса. "Вчера он попрощался, сказал, что будет в Киеве. У меня было плохое предчувствие. А утром о трагедии сообщила дочь (увидела из новостей), а не в МАУ", – сказала мама Маткова.

Родители сейчас (по состоянию на 9.40 утра среды) в аэропорту. Сами они из Козельца (Черниговская обл.). "Игорь учился в Кировоградском летном училище, работал в МАУ много лет, не женат", – сказали родители погибшего.

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