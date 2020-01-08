У мамы было плохое предчувствие: в Иране разбился 34-летний стюарт МАУ

В авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) в Иране погиб стюарт Игорь Матков. Ему было 34 года.
Об этом сообщила корреспондент OBOZREVATEL из аэропорта "Борисполь", которая общалась с родителями стюарта. Они сказали, что по состоянию на 9.00 утра официально им ничего не сказали. О трагедии они узнали из СМИ.
Родители Игоря Маткова
Obozrevatel
Родители говорят, что ждали сына в среду с рейса. "Вчера он попрощался, сказал, что будет в Киеве. У меня было плохое предчувствие. А утром о трагедии сообщила дочь (увидела из новостей), а не в МАУ", – сказала мама Маткова.
Родители сейчас (по состоянию на 9.40 утра среды) в аэропорту. Сами они из Козельца (Черниговская обл.). "Игорь учился в Кировоградском летном училище, работал в МАУ много лет, не женат", – сказали родители погибшего.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской землиответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
При этом вечером 7 января Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
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