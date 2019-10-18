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18 октября • обновлено в 16:21
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Трамп поставил на место "великую Турцию": генерал оценил события в Сирии

1.4т Читать материал на украинском

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в Сирии интересы "великой Турции" столкнулись с интересами США.

"Но Америка поставила Турцию на место", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя последние события вокруг военной операции Турции в Сирии.

В этом контексте генерал заметил, что США являются одним из немногих государств мира, способных на это. "Турция уже однажды убедилась в этом на примере падения курса своей национальной валюты. Это сделала Америка", – заметил он.

В этом раунде Трамп переиграл Эрдогана

В этом раунде Трамп переиграл Эрдогана

По мнению Романенко, объявленное 120-часовое перемирие, согласованное между США и Турцией, фактически является указанием на то, что "в этом раунде Трамп победил Эрдогана".

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В то же время он заметил: "У каждого из них своя степень победы. Турки практически уже сделали зону безопасности, как они хотели. Теперь в Турцию могут переселить еще и 2 миллиона сирийских беженцев, за пребывание которых Европа заплатит Эрдогану".

Говоря о формате военного сотрудничества Турции и России, Романенко предположил, что оно является ситуативным. "Эрдоган и Путин – союзники по обстоятельствам", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Конфликт в Сирии
Персоны
Игорь Романенко Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
Место
США
Тег
Конфликт
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Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Прка в Сирии толкаются интересы США и Турции россияне занимают американские базы и курдские города
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Объясняю на пальцах для безмозглых украинцев - были зоны в Сирии захваченные США там была их инфраструктура - штабы координаторы, войска и советники - но Великому Путину это не понравилось и была разыграна им многоходовочка Турция якобы напала на курдов (читай Сирию) и даже прошла несколько километров - но на встречу тут же выдвинулись российские войска (читай сирийская армия) захватывая самые нефтеносные районы … турки как бы были против такого - но Путин приказал Трампу остановить турецкие войска - что он (Трамп) и исполнил …. впрочем граждане страны с символом солнечных детей вместо флага вы не сильно напрягайте под кастрюльное пространство бо вам все равно это не осмыслить ...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Та путло там только проплямкало губами. В следующий раз ему из обоих стволов в рот дадут.
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Широков Денис
Широков Денис
Бешенство Ватки, угу,и съипутся из Сирии все,что америкосы уже и проделали.
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