Трамп поставил на место "великую Турцию": генерал оценил события в Сирии

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в Сирии интересы "великой Турции" столкнулись с интересами США.

"Но Америка поставила Турцию на место", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя последние события вокруг военной операции Турции в Сирии.

В этом контексте генерал заметил, что США являются одним из немногих государств мира, способных на это. "Турция уже однажды убедилась в этом на примере падения курса своей национальной валюты. Это сделала Америка", – заметил он.

В этом раунде Трамп переиграл Эрдогана

По мнению Романенко, объявленное 120-часовое перемирие, согласованное между США и Турцией, фактически является указанием на то, что "в этом раунде Трамп победил Эрдогана".

В то же время он заметил: "У каждого из них своя степень победы. Турки практически уже сделали зону безопасности, как они хотели. Теперь в Турцию могут переселить еще и 2 миллиона сирийских беженцев, за пребывание которых Европа заплатит Эрдогану".

Говоря о формате военного сотрудничества Турции и России, Романенко предположил, что оно является ситуативным. "Эрдоган и Путин – союзники по обстоятельствам", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!