Трамп поставил на место "великую Турцию": генерал оценил события в Сирии

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в Сирии интересы "великой Турции" столкнулись с интересами США.
"Но Америка поставила Турцию на место", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя последние события вокруг военной операции Турции в Сирии.
В этом контексте генерал заметил, что США являются одним из немногих государств мира, способных на это. "Турция уже однажды убедилась в этом на примере падения курса своей национальной валюты. Это сделала Америка", – заметил он.
В этом раунде Трамп переиграл Эрдогана
По мнению Романенко, объявленное 120-часовое перемирие, согласованное между США и Турцией, фактически является указанием на то, что "в этом раунде Трамп победил Эрдогана".
В то же время он заметил: "У каждого из них своя степень победы. Турки практически уже сделали зону безопасности, как они хотели. Теперь в Турцию могут переселить еще и 2 миллиона сирийских беженцев, за пребывание которых Европа заплатит Эрдогану".
Говоря о формате военного сотрудничества Турции и России, Романенко предположил, что оно является ситуативным. "Эрдоган и Путин – союзники по обстоятельствам", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
17 октября, по итогам встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом, было объявлено 120-часовое прекращение огня в Сирии армией Турции.
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