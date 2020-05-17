Президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Бразилии Жаиру Болсонару, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не используют на публике средства защиты от коронавируса COVID-19, несмотря на критическую ситуацию с пандемией в их странах.

Как пишет The Gurdian, всех четырех объединяет убеждение, что принятие мер индивидуальной защиты противоречит их образам мачо-политиков.

Дональд Трамп, Борис Джонсон и Владимир Путин

"Трамп отказался надеть маску даже во время визита на фабрику масок. Болсонару вовсе ставил под сомнение необходимость социального дистанцирования. Джонсон гордо заявлял, что пожимал руки всем, когда посещал отделение с коронавирусными больными в больнице (после чего сам угодил в больницу с COVID-19)", – говорится в статье.

Путин тоже был непоследователен в применении мер индивидуальной защиты: он одел бананово-желтый костюм химзащиты, чтобы посетить отделение коронавируса в марте, а затем пожимал руку главному врачу, который позже заболел COVID-19.

Авторы материала уверены, что такое поведение лидеров стран имело реальные негативные последствия: в каждой из четырех стран кто-то из министров, чиновников или помощников в итоге заразился вирусом. Причиной этого называется то самое "поведение мачо", которому подражали подчиненные глав государств.

В пример "правильного" поведения лидеров издание приводит Словакию – европейскую страну с наименьшим количеством летальных исходов от коронавируса на душу населения. Там еще в марте новая правительственная коалиция была приведена к присяге в масках. Президент Зузана Чапутова публично выступала в маске, даже телеведущие читали новости в масках, чтобы показать населению, что в ношении маски нет ничего постыдного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не уехал из Москвы, а живет и работает в резиденции Ново-Огарево. К главе Кремля не попасть, не проверившись на коронавирус.

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